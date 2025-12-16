Nike Club 马年限定脱缰系列
新年款男子法式毛圈圆领上衣
¥449
穿上经典款 Nike Club 马年限定脱缰系列新年款男子法式毛圈圆领上衣，喜迎马年新春。这款运动衫采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IR0102-133
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 刺绣元素
- 罗纹衣领、袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IR0102-133
