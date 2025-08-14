 
Nike Club Fleece 大童针织长裤 - 麻黄/白色

Nike Club Fleece

大童针织长裤

11% 折让

Nike Club Fleece 大童针织长裤采用你挚爱面料，营造非凡舒适效果。针织面料，质感柔软。无论在球场应战，还是在教室里盼着下课畅玩，该长裤都能让你尽享非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 麻黄/白色
  • 款式： FD3019-200

其他细节

  • 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
  • 弹性腰部搭配内置抽绳设计，可自主调节贴合度

产品细节

  • 罗纹裤管口
  • 弹性腰部搭配三行压线设计
  • 刺绣 Futura 标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
