Nike Club Fleece
大童针织长裤
11% 折让
Nike Club Fleece 大童针织长裤采用你挚爱面料，营造非凡舒适效果。针织面料，质感柔软。无论在球场应战，还是在教室里盼着下课畅玩，该长裤都能让你尽享非凡舒适感受。
- 显示颜色： 麻黄/白色
- 款式： FD3019-200
其他细节
- 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
- 弹性腰部搭配内置抽绳设计，可自主调节贴合度
产品细节
- 罗纹裤管口
- 弹性腰部搭配三行压线设计
- 刺绣 Futura 标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
