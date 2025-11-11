Nike Club Fleece
女子宽松薄绒圆领上衣
¥449
篮球运动历经漫长的发展历程，穿上 Nike Club Fleece 女子宽松薄绒圆领上衣，致敬为前行之路奠定基础的开拓者们。
- 显示颜色： 俏皮粉
- 款式： IM8972-675
Nike Club Fleece
¥449
篮球运动历经漫长的发展历程，穿上 Nike Club Fleece 女子宽松薄绒圆领上衣，致敬为前行之路奠定基础的开拓者们。
其他细节
- 薄绒针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，温暖舒适
- 宽松版型，缔造舒适感受，便于轻松叠搭
产品细节
- 罗纹袖口、下摆和领口
- 正面图案设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 俏皮粉
- 款式： IM8972-675
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。