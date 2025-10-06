 
Nike Club Fleece 女子宽松薄绒圆领上衣 - 俏皮粉

Nike Club Fleece

女子宽松薄绒圆领上衣

13% 折让

篮球运动历经漫长的发展历程，穿上 Nike Club Fleece 女子宽松薄绒圆领上衣，致敬为前行之路奠定基础的开拓者们。


  • 显示颜色： 俏皮粉
  • 款式： IM8972-675

其他细节

  • 针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，舒适非凡
  • 宽松版型，缔造舒适感受，便于轻松叠搭

产品细节

  • 罗纹袖口、下摆和领口
  • 正面图案设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。