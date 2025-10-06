篮球运动历经漫长的发展历程，穿上 Nike Club Fleece 女子宽松薄绒圆领上衣，致敬为前行之路奠定基础的开拓者们。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。