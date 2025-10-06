 
Nike Club Fleece 男子加绒手套（1 副） - 黑/黑/白色

Nike Club Fleece

男子加绒手套（1 副）

13% 折让

Nike Club Fleece 男子加绒手套（1 副）采用柔软舒适的针织面料，内里加绒，助你在训练或外出时温暖双手，堪称冷天佳选单品。 流线型设计，塑就出众贴合感和包覆效果，助你畅享温暖。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DX7066-091

其他细节

  • Club Fleece 人气针织面料，带来熟悉亲和的舒适感受 内里加绒设计，提升温暖性和柔软度，造就冷天理想之选
  • 指尖与拇指部分与触摸屏兼容

产品细节

  • 手掌：75% 棉/25% 聚酯纤维。 底部：80% 棉/20% 聚酯纤维。 其他：47% 粘纤/40% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 可机洗
