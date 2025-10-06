Nike Club Fleece
男子加绒长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club Fleece 男子加绒长裤出自 Nike Club 系列，采用柔软加绒针织面料，营造舒适感受，同时饰有简约的 Nike 混搭图案，助你随时随地舒适又有型。标准版型，缔造休闲舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/安全橙
- 款式： FN2644-063
30% 折让
其他细节
- 加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，彰显休闲舒适风范
- 锥形剪裁与裤脚收口设计，塑就利落外观
产品细节
- 裤脚和腰部采用弹性设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉。后片口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
