 
Nike Club Fleece 男子加绒长裤 - 调色暗灰/浅烟灰/安全橙

Nike Club Fleece

男子加绒长裤

30% 折让
调色暗灰/浅烟灰/安全橙
黑/安全橙

售罄：

此配色当前无货

Nike Club Fleece 男子加绒长裤出自 Nike Club 系列，采用柔软加绒针织面料，营造舒适感受，同时饰有简约的 Nike 混搭图案，助你随时随地舒适又有型。标准版型，缔造休闲舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/安全橙
  • 款式： FN2644-063

其他细节

  • 加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，彰显休闲舒适风范
  • 锥形剪裁与裤脚收口设计，塑就利落外观

产品细节

  • 裤脚和腰部采用弹性设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉。后片口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。