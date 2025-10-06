Nike Club Fleece
男子锥形剪裁加绒长裤
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club Fleece 男子锥形剪裁加绒长裤质感柔软，为你缔造温暖舒适感受，契合不同造型。左侧大腿处饰以单独耐克勾标志，塑就简约时尚外观。可搭配挚爱 Nike 运动鞋，塑就利落运动风范。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： 716831-063
其他细节
- 加绒针织面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验
- 锥形剪裁，缔造运动风范和利落贴合感
产品细节
- 弹性腰部
- 罗纹裤管口
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
