Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈圆领上衣采用超宽松版型，缔造非凡舒适感受。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。落肩衣袖和宽松衣身，营造充裕活动空间，便于轻松叠搭。

产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ1820-010
Nike Club Fleece
29% 折让
Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈圆领上衣采用超宽松版型，缔造非凡舒适感受。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。落肩衣袖和宽松衣身，营造充裕活动空间，便于轻松叠搭。
产品细节
- 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 罗纹下摆、衣领和袖口
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ1820-010
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。