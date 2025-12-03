Nike Club Fleece
男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫
20% 折让
匠心设计，舒适非凡。 Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用落肩设计结合超宽松版型，为衣身和衣袖营造宽敞空间。厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，缔造出众舒适效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM9356-100
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM9356-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
