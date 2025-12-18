 
Nike Club Futura 大童软顶水洗运动帽 - 浅品红/白色

Nike Club

Futura 大童软顶水洗运动帽

¥149
浅品红/白色
黑/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

戴上 Nike Club Futura 大童软顶水洗运动帽，彰显低调风范。质感轻盈，结合弧形帽檐，易于佩戴；水洗处理，营造备受喜爱的复古外观；简约格调，便于搭配不同造型。


  • 显示颜色： 浅品红/白色
  • 款式： FB5063-503

其他细节

  • 斜纹棉料，轻盈舒适
  • 6 片式拼接设计，轻松打造经典造型
  • 耐克勾品牌标志金属日字扣，可轻松调节贴合度

产品细节

  • 弧形帽檐
  • 刺绣 Futura 标志
  • 可调节金属日字扣
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。