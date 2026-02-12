Nike Club Futura
男子摇粒绒里料夹克
24% 折让
Nike Club Futura 男子摇粒绒里料夹克采用全长拉链开襟设计，彰显简约利落风范。宽松版型，便于叠搭。不易撕裂梭织面料结合摇粒绒里料，为你缔造休闲舒适感受。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： FZ0657-297
其他细节
- 梭织面料，触感顺滑
- 胸部和衣身采用宽松设计，尽显休闲风范，便于轻松叠搭
- 全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果
产品细节
- 立领设计
- 弹性下摆
- 按扣挡风片
- 左胸饰有 Nike Futura 刺绣标志
- 面料：60% 棉/40% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
