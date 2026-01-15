Nike Club
OG Flame 半硬顶运动帽
¥299
Nike Club OG Flame 半硬顶运动帽借鉴自 Nike 过往经典单品，采用刺绣图案设计，于 2000 年代初期初次发布。半硬顶设计搭配弧形帽檐，缔造利落时尚外观。背面固定带搭配可调节魔术贴粘扣，打造理想贴合效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH9258-010
Nike Club
¥299
Nike Club OG Flame 半硬顶运动帽借鉴自 Nike 过往经典单品，采用刺绣图案设计，于 2000 年代初期初次发布。半硬顶设计搭配弧形帽檐，缔造利落时尚外观。背面固定带搭配可调节魔术贴粘扣，打造理想贴合效果。
产品细节
- 刺绣火焰图案
- 刺绣标志
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）/绣花：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH9258-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。