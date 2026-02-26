 
Nike Club OG Flame 半硬顶运动帽 - 深藏青

Nike Club OG Flame 半硬顶运动帽借鉴自 Nike 过往经典单品，采用刺绣图案设计，于 2000 年代初期初次发布。半硬顶设计搭配弧形帽檐，缔造利落时尚外观。背面固定带搭配可调节魔术贴粘扣，打造理想贴合效果。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IH9258-410

产品细节

  • 刺绣火焰图案
  • 刺绣标志
  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）/绣花：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。