 
Nike Club 男子 Oversize 风圆领上衣 - 浅卡其/浅卡其/杏茶色

Nike Club

男子 Oversize 风圆领上衣

24% 折让

Nike Club 男子 Oversize 风圆领上衣采用法式毛圈面料结合宽松设计，柔软舒适。采用超宽松版型，营造充裕活动空间。


  • 显示颜色： 浅卡其/浅卡其/杏茶色
  • 款式： IB8360-229

Nike Club

24% 折让

Nike Club 男子 Oversize 风圆领上衣采用法式毛圈面料结合宽松设计，柔软舒适。采用超宽松版型，营造充裕活动空间。

其他细节

  • 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度
  • 超宽松版型设计，助你自如畅动

产品细节

  • 刺绣 nike 标志
  • 罗纹下摆和袖口设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其/浅卡其/杏茶色
  • 款式： IB8360-229

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。