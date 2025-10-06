Nike Club
男子 Oversize 风圆领上衣
18% 折让
Nike Club 男子 Oversize 风圆领上衣采用法式毛圈面料结合宽松设计，柔软舒适。采用超宽松版型，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： IB8360-010
其他细节
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度
- 超宽松版型，助你自如畅动
产品细节
- 刺绣 nike 标志
- 罗纹下摆和袖口设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： IB8360-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
