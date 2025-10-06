Nike Club
男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用超宽松版型，搭配落肩和宽松衣袖设计，缔造非凡舒适感受。 厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），塑就出众结构感。
- 显示颜色： 暗烟灰
- 款式： HV8225-070
产品细节
- 罗纹下摆、衣领和袖口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
