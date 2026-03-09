Nike Club Total 90
男子加绒足球套头连帽衫
34% 折让
Nike Club Total 90 男子加绒足球套头连帽衫采用舒适加绒针织面料，巧搭弧形设计线条，为各地球迷打造佳选单品，彰显 2000 年代足球风范。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV3510-010
Nike Club Total 90
34% 折让
Nike Club Total 90 男子加绒足球套头连帽衫采用舒适加绒针织面料，巧搭弧形设计线条，为各地球迷打造佳选单品，彰显 2000 年代足球风范。
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。
产品细节
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV3510-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。