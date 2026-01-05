Nike Comfort Ride EasyOn
女子运动鞋
10% 折让
步伐轻盈，何止舒适？ 穿上 Nike Comfort Ride EasyOn 女子运动鞋，畅享舒适迈步体验。 该鞋款搭载醒目吸睛的加高泡绵缓震配置，铸就缓震迈步体验。 舒适鞋口结合富有支撑力的中底泡绵和后跟 EasyOn 设计，让你步履轻快，畅享轻盈舒适。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白/太空灰/暗调勃艮第酒红
- 款式： IF5001-603
其他细节
- 后跟采用 EasyOn 设计，在双足蹬入后后跟迅速回弹，帮助稳固后跟
- 鞋面采用网眼设计，塑就出色透气性
- 中足板带妥帖包裹足弓，带来出众包覆效果
- 柔软泡绵，缔造顺畅缓震的迈步体验
产品细节
- 模压鞋舌，舒适非凡
- 反光细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
