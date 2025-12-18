 
Nike Comfort Ride EasyOn 男子运动鞋 - 煤黑/灰黑/黑曜石色/黑

Nike Comfort Ride EasyOn

男子运动鞋

¥849
煤黑/灰黑/黑曜石色/黑
浅银灰/帆白/杉木浅蓝灰/大学灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

步伐轻盈，何止舒适？穿上 Nike Comfort Ride EasyOn 男子运动鞋，畅享舒适迈步体验。该鞋款搭载醒目吸睛的加高泡绵缓震配置，铸就缓震迈步体验。舒适鞋口结合富有支撑力的中底泡绵和后跟 EasyOn 设计，让你步履轻快，畅享轻盈舒适。


  • 显示颜色： 煤黑/灰黑/黑曜石色/黑
  • 款式： IF4997-001

Nike Comfort Ride EasyOn

¥849

步伐轻盈，何止舒适？穿上 Nike Comfort Ride EasyOn 男子运动鞋，畅享舒适迈步体验。该鞋款搭载醒目吸睛的加高泡绵缓震配置，铸就缓震迈步体验。舒适鞋口结合富有支撑力的中底泡绵和后跟 EasyOn 设计，让你步履轻快，畅享轻盈舒适。

其他细节

  • 后跟采用 EasyOn 设计，在双足蹬入后迅速回弹，帮助稳固后跟
  • 鞋面采用网眼设计，塑就出色透气性
  • 中足板带妥帖包裹足弓，带来出众包覆效果
  • 柔软泡绵，缔造顺畅缓震的迈步体验

产品细节

  • 模压鞋舌，舒适非凡
  • 反光细节
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 煤黑/灰黑/黑曜石色/黑
  • 款式： IF4997-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。