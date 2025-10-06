Nike Cortez
婴童运动鞋
10% 折让
Nike Cortez 婴童运动鞋延续 Cortez 的多种酷炫元素，为稚嫩双足缔造舒适感受。 两条魔术贴粘扣式固定带，助小宝贝快速外出，尽情畅玩，同时打造整套清爽造型。
- 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
- 款式： IM2209-101
其他细节
- 匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间，延续元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就一如既往的舒适脚感
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
