 
Nike Cortez 幼童运动鞋 - 白色/校园蓝/校园红

Nike Cortez

幼童运动鞋

22% 折让

经典重现，呵护稚嫩双足。Nike Cortez 幼童运动鞋专为不同年龄段打造，可轻松驾驭多种生活场景和穿搭风格。魔术贴粘扣设计，便于穿脱，让小宝贝专注于追逐精彩。


  • 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
  • 款式： IQ7636-101

Nike Cortez

22% 折让

经典重现，呵护稚嫩双足。Nike Cortez 幼童运动鞋专为不同年龄段打造，可轻松驾驭多种生活场景和穿搭风格。魔术贴粘扣设计，便于穿脱，让小宝贝专注于追逐精彩。

其他细节

  • 人字形外底底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感

产品细节

  • 魔术贴粘扣
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
  • 款式： IQ7636-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。