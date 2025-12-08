 
Nike Cortez 马年限定脱缰系列新年款幼童运动鞋 - 白色/白色/典雅托帕石色/大学红

Nike Cortez 马年限定脱缰系列

新年款幼童运动鞋

¥529
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 经典鞋款焕新演绎，专为孩子的双足而设计。Nike Cortez 马年限定脱缰系列新年款幼童运动鞋采用魔术贴粘扣式固定带，而非鞋带，令鞋款便于穿脱。鞋面采用小飞马设计，旨在庆贺马年。匠心鞋头为足部提供充裕活动空间，经典人字形外底底纹设计，尽显复古风情。


  • 显示颜色： 白色/白色/典雅托帕石色/大学红
  • 款式： IQ7669-161

Nike Cortez 马年限定脱缰系列

¥529

Nike 经典鞋款焕新演绎，专为孩子的双足而设计。Nike Cortez 马年限定脱缰系列新年款幼童运动鞋采用魔术贴粘扣式固定带，而非鞋带，令鞋款便于穿脱。鞋面采用小飞马设计，旨在庆贺马年。匠心鞋头为足部提供充裕活动空间，经典人字形外底底纹设计，尽显复古风情。

其他细节

  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
  • 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 白色/白色/典雅托帕石色/大学红
  • 款式： IQ7669-161

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。