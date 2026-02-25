Nike Cortez Leather SE
男子运动鞋
10% 折让
你的心声，我们在听。Nike Cortez Leather SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用优质皮革制成，匠心鞋头结合耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 惊喜可可色/丝绒棕/金属色/惊喜可可色
- 款式： IR0800-299
其他细节
- 皮革鞋面经久耐穿
- 匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感
- 结实覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
