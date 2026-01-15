Nike Cortez SE
大童运动鞋
¥629
这款 Nike Cortez SE 大童运动鞋采用现代舒适设计。人字形底纹外底，提供强劲的抓地力，并采用泡绵中底，提供恰到好处的缓震性能。匠心鞋头为孩子的足部提供充裕的活动空间，同时保持鞋型和复古风格。
- 显示颜色： 工作蓝/帆白/芬蓝
- 款式： IM6968-400
其他细节
- 翻毛皮覆面，提供出众耐穿性和支撑力
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就舒适脚感
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 皮革与织物组合鞋面
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
