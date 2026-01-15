 
Nike Cortez SE 大童运动鞋 - 工作蓝/帆白/芬蓝

Nike Cortez SE

大童运动鞋

¥629

这款 Nike Cortez SE 大童运动鞋采用现代舒适设计。人字形底纹外底，提供强劲的抓地力，并采用泡绵中底，提供恰到好处的缓震性能。匠心鞋头为孩子的足部提供充裕的活动空间，同时保持鞋型和复古风格。


  • 显示颜色： 工作蓝/帆白/芬蓝
  • 款式： IM6968-400

其他细节

  • 翻毛皮覆面，提供出众耐穿性和支撑力
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就舒适脚感
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 皮革与织物组合鞋面
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 工作蓝/帆白/芬蓝
  • 款式： IM6968-400

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。