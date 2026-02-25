Nike Cortez SE
幼童运动鞋
10% 折让
Nike 经典鞋款焕新演绎，专为孩子的双足而设计。Nike Cortez SE 幼童运动鞋采用魔术贴粘扣式固定带，而非鞋带，令鞋款便于穿脱。匠心鞋头为足部提供充裕活动空间，经典人字形外底底纹设计，尽显复古风情。
- 显示颜色： 山峰白/白色/浅蓟紫/多色
- 款式： IO9257-100
Nike Cortez SE
其他细节
- 复古外观，出众舒适感，为足部提供充裕空间
- 泡绵外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
产品细节
- 合成材质鞋面
- 泡绵中底
- 泡绵外底
- 低帮鞋口
- 魔术贴粘扣
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
