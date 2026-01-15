 
Nike Cortez SE 幼童运动鞋 - 山峰白/白色/浅蓟紫/多色

Nike Cortez SE

幼童运动鞋

¥499

Nike 经典鞋款焕新演绎，专为孩子的双足而设计。Nike Cortez SE 幼童运动鞋采用魔术贴粘扣式固定带，而非鞋带，令鞋款便于穿脱。匠心鞋头为足部提供充裕活动空间，经典人字形外底底纹设计，尽显复古风情。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/浅蓟紫/多色
  • 款式： IO9257-100

其他细节

  • 复古外观，出众舒适感，为足部提供充裕空间
  • 泡绵外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感

产品细节

  • 合成材质鞋面
  • 泡绵中底
  • 泡绵外底
  • 低帮鞋口
  • 魔术贴粘扣
