Nike Cortez SE
男子运动鞋
¥799
你的心声，我们在听。Nike Cortez SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。合成材质鞋面舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 黑/橡皮暗褐/金属暗灰/帆白
- 款式： IM4843-010
Nike Cortez SE
¥799
你的心声，我们在听。Nike Cortez SE 男子运动鞋焕新演绎元年款设计，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。该鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。合成材质鞋面舒适耐穿。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
其他细节
- 合成材质鞋面缔造出众耐穿性
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 显示颜色： 黑/橡皮暗褐/金属暗灰/帆白
- 款式： IM4843-010
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。