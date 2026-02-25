Nike Cortez Textile
女子运动鞋
10% 折让
你的心声，我们在听。Nike Cortez Textile 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用锦纶搭配翻毛皮设计，匠心鞋头区域设计结合加固覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/幻影灰白/浅巧克力色
- 款式： IQ3624-667
其他细节
- 皮革和织物组合鞋面经久耐穿，舒适有型
- 匠心鞋头设计，缔造舒适贴合感
- 加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
