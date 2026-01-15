Nike Cortez Textile

¥749

你的心声，我们在听。Nike Cortez Textile 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用锦纶搭配翻毛皮设计，匠心鞋头区域设计结合加固覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 皮革和织物组合鞋面经久耐穿，舒适有型

匠心鞋头设计，缔造舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性

泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 加垫鞋口

泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 砂岩灰粉/幻影灰白/浅巧克力色

款式： IQ3624-667