 
Nike Cortez Textile 女子运动鞋 - 砂岩灰粉/幻影灰白/浅巧克力色

Nike Cortez Textile

女子运动鞋

¥749

你的心声，我们在听。Nike Cortez Textile 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。该鞋款采用锦纶搭配翻毛皮设计，匠心鞋头区域设计结合加固覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/幻影灰白/浅巧克力色
  • 款式： IQ3624-667

其他细节

  • 皮革和织物组合鞋面经久耐穿，舒适有型
  • 匠心鞋头设计，缔造舒适贴合感
  • 加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

