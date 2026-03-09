Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Cosmic Peaks Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣采用防水 Storm-FIT ADV 面料和全密封接缝设计，质感轻盈。根据运动员的运动解析，我们在易出汗区域添加开口设计，提升透气性。此外，该夹克可收纳至右胸口袋中。

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

