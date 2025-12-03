 
Nike Cosmic Peaks Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣 - 黑/山峰白

Nike Cosmic Peaks

Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣

23% 折让

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Cosmic Peaks Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水跑步夹克硬壳冲锋衣采用防水 Storm-FIT ADV 面料和全密封接缝设计，质感轻盈。根据运动员的运动解析，我们在易出汗区域添加开口设计，提升透气性。此外，该夹克可收纳至右胸口袋中。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FZ1085-010

风雨无阻

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

收纳式设计

夹克可收纳至自身右胸拉链口袋中，方便随身携带。

其他细节

  • 风帽背面、大身背面上部和腋下采用开口设计，提升透气性
  • 可调节风帽搭配帽檐设计，帮助抵御不良天气因素

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
