Nike Cosmic Runner

11% 折让

Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑，让你一路向前。

其他细节

  • 轻盈网眼设计，帮助双足保持干爽。加固鞋头、侧边和后跟，打造出众耐穿性
  • 弹性泡绵塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助你一路畅跑
  • 外底融入橡胶贴片经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助你自信畅跑

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 显示颜色： 白色/珍珠灰/梦幻绿/白色
  • 款式： IM6704-110

