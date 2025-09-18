Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号大童公路跑步鞋
35% 折让
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋专为喜欢四处跑跳、探索周围环境的孩子们而打造。鞋款回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑。
- 显示颜色： 帆白/足球灰/海玻璃色/仙人掌绿
- 款式： IB8887-130
其他细节
- 轻盈织物鞋面，帮助稚嫩双足保持干爽；加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
- 弹性泡绵塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助孩子们一路畅跑
- 外底融入橡胶贴片经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助力自信畅跑
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 帆白/足球灰/海玻璃色/仙人掌绿
- 款式： IB8887-130
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 26.2
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
