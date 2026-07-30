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Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号大童公路跑步鞋
22% 折让
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑，让你一路向前。
- 显示颜色： 黑/梦幻绿/冷灰
- 款式： HM4402-016
Nike Cosmic Runner
22% 折让
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑，让你一路向前。
透气耐穿
轻盈网眼设计，帮助双足保持干爽。加固鞋头、侧边和后跟，打造出众耐穿性。
出众缓震，不断向前
弹性泡棉塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助你一路畅跑。
准备就绪，尽情奔跑
外底融入橡胶贴片经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助你自信畅跑。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 黑/梦幻绿/冷灰
- 款式： HM4402-016
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.1
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.3
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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