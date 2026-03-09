Nike Cosmic Runner
耐克宇宙一号婴童运动鞋
¥299
我们专为小宝贝的双脚而设计 Cosmic Runner。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号婴童运动鞋采用 Nike 技术，回弹缓震，外底经久耐穿，无论小宝贝蹒跚学步还是在后院玩耍，都能助力他们找到自己的步伐。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让小宝贝穿脱自如，快速做好准备。
- 显示颜色： 帆白/氢蓝/微绿/水晶蓝
- 款式： IR1517-100
Nike Cosmic Runner
¥299
我们专为小宝贝的双脚而设计 Cosmic Runner。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号婴童运动鞋采用 Nike 技术，回弹缓震，外底经久耐穿，无论小宝贝蹒跚学步还是在后院玩耍，都能助力他们找到自己的步伐。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让小宝贝穿脱自如，快速做好准备。
其他细节
- 轻盈网眼设计，帮助稚嫩双足保持干爽；加固鞋头、侧边和后跟，缔造出色耐穿性
- 弹性泡棉塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助小宝贝们一路畅行
- 泡棉外底经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助力尽情玩耍
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带设计
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 帆白/氢蓝/微绿/水晶蓝
- 款式： IR1517-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。