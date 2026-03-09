我们专为孩子的双脚而设计 Cosmic Runner。Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号幼童公路跑步鞋采用 Nike 技术，回弹缓震，外底经久耐穿，无论孩子蹒跚学步还是在后院奔跑，都能助力他们找到自己的步伐。弹性鞋带结合魔术贴粘扣式固定带，让孩子穿脱自如，快速做好准备。

