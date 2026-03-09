灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝婴童运动鞋以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。