 
Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋 - 白色/工作蓝

Nike Court Borough Low

耐克酷菠萝幼童运动鞋

¥349

灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/工作蓝
  • 款式： IR3999-100

Nike Court Borough Low

¥349

灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。Nike Court Borough Low 耐克酷菠萝幼童运动鞋以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
  • 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/工作蓝
  • 款式： IR3999-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。