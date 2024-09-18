Nike Court Borough Low 2 SE

大童运动鞋

¥469

淡莓红/霞光粉/黑/金属银
白色/黑/金属银

Nike Court Borough Low 2 SE 大童运动鞋是时尚与舒适的代表。此款运动鞋设计呈现复古外观，让你在场内外都能展现出众风格。

  • 显示颜色： 淡莓红/霞光粉/黑/金属银
  • 款式： CT3964-600

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