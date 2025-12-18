Nike Court Borough Low Essential+
耐克酷菠萝幼童运动鞋
¥349
灵感源自篮球运动，专为日常生活而设计。Nike Court Borough Low Essential+ 耐克酷菠萝幼童运动鞋以稚嫩双足为本，经过焕新设计，匠心设计鞋头空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/足球灰/上升粉
- 款式： IQ2726-101
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验
- 魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
