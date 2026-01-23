 
Nike Court Borough Low Next Bloom 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 幻影灰白/白色/亚麻

Nike Court Borough Low Next Bloom

耐克酷菠萝大童运动鞋

11% 折让

Nike Court Borough Low Next Bloom 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。


  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/亚麻
  • 款式： IQ2722-001

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 橡胶鞋底，铸就强劲抓地力，搭配弯曲凹槽设计，打造柔韧灵活性
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 合成材质鞋面
  • 橡胶鞋底
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

