Nike Court Borough Low Next Bloom
耐克酷菠萝大童运动鞋
21% 折让
Nike Court Borough Low Next Bloom 耐克酷菠萝大童运动鞋的设计灵感源自复古篮球风格，鞋面采用合成材质，营造复古风情，并通过匠心鞋头等设计，焕新演绎现代舒适体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/白色/亚麻
- 款式： IQ2722-001
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 橡胶鞋底，铸就强劲抓地力，搭配弯曲凹槽设计，打造柔韧灵活性
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 合成材质鞋面
- 橡胶鞋底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
