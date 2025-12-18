Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
¥469
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋以复古篮球风为灵感，鞋面和外底采用经久耐穿的材料，鞋头空间充裕，焕新演绎经典外观。
- 显示颜色： 帆白/帆白/柔粉/粉紫
- 款式： IQ9796-151
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
