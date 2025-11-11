Nike Court Borough Low Recraft
耐克酷菠萝大童运动鞋
¥469
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋经焕新设计，赋予利落潮鞋新定义。后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合中底纹理细节和毛绒怪兽坠饰，为你打造潮趣鞋款。此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。
- 显示颜色： 天青石蓝/白色/深渊绿
- 款式： IM7167-441
其他细节
- 织物鞋面，彰显狂野风范
- 中底纹理细节，宛如行走在雪地上
- 毛绒怪兽坠饰，点亮整体造型
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
