 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 沙堆白/幻影灰白/欧皮特黄/波罗的海蓝

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

42% 折让

穿上 Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋，为你的运动鞋收藏增添些许 DIY 风格。耐穿合成材质结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。


  • 显示颜色： 沙堆白/幻影灰白/欧皮特黄/波罗的海蓝
  • 款式： IB7726-126

其他细节

  • 合成材质鞋面经久耐穿，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
  • 外底凹槽设计，柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 23.9

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.7

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.6

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。