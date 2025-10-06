 
Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 天青石蓝/白色/深渊绿

Nike Court Borough Low Recraft

耐克酷菠萝大童运动鞋

19% 折让

Nike Court Borough Low Recraft 耐克酷菠萝大童运动鞋经焕新设计，赋予利落潮鞋新定义。 后跟饰有冰雪风格 Nike 标志，结合中底纹理细节和毛绒怪兽坠饰，为你打造潮趣鞋款。 此外，毛绒怪兽坠饰还可为挚爱包袋增添一份清爽酷感。


  • 显示颜色： 天青石蓝/白色/深渊绿
  • 款式： IM7167-441

其他细节

  • 织物鞋面，彰显狂野风范
  • 中底纹理细节，仿若踏雪而行
  • 毛绒怪兽坠饰，点亮整体造型

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
