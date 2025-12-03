Nike Court Borough Mid 2
耐克酷菠萝大童运动鞋
40% 折让
穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝大童运动鞋，体验赛场内外全明星礼遇。 经典中帮设计结合鞋口固定带，助你稳固双足，驰骋赛场。
- 显示颜色： 白色/白色/黑/大学红
- 款式： DO5889-161
Nike Court Borough Mid 2
全明星风范，舒适体验
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出色耐穿性，易于清洁
- 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋口和鞋舌采用加垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
