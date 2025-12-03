 
Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝大童运动鞋 - 白色/白色/黑/大学红

Nike Court Borough Mid 2

耐克酷菠萝大童运动鞋

40% 折让

穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝大童运动鞋，体验赛场内外全明星礼遇。 经典中帮设计结合鞋口固定带，助你稳固双足，驰骋赛场。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑/大学红
  • 款式： DO5889-161

全明星风范，舒适体验

穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝大童运动鞋，体验赛场内外全明星礼遇。 经典中帮设计结合鞋口固定带，助你稳固双足,驰骋赛场。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出色耐穿性，易于清洁
  • 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋口和鞋舌采用加垫设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。