 
Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋 - 白色/茄紫/活力紫红/脉冲宝石蓝

Nike Court Borough Mid 2

耐克酷菠萝婴童运动鞋

19% 折让
白色/茄紫/活力紫红/脉冲宝石蓝
白色/绿古色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/茄紫/活力紫红/脉冲宝石蓝
  • 款式： CD7784-106

全明星风范，舒适体验

穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝婴童运动鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。

其他细节

  • 优质材料组合设计，经久耐穿且易于清洁
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带，便于穿脱
  • 鞋舌和鞋口添加衬垫，舒适非凡
  • 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活

产品细节

  • 包边结构，塑就经典外观与出众感受
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。