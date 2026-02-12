Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋为小宝贝们打造全明星风范。 经典中帮设计采用耐穿皮革，打造优质的外观和舒适穿着感受。 魔术贴粘扣固定带，帮助稳固小脚丫。

Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋为小宝贝们打造全明星风范。 经典中帮设计采用耐穿皮革，打造优质的外观和舒适穿着感受。 魔术贴粘扣固定带，帮助稳固小脚丫。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。