Nike Court Borough Mid 2
耐克酷菠萝幼童运动鞋
23% 折让
穿上 Nike Court Borough Mid 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋，让你的小宝贝感受场外全明星风范。经典中帮设计结合耐穿皮革，缔造优质外观和舒适脚感。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/茄紫/活力紫红/脉冲宝石蓝
- 款式： CD7783-106
全明星风范，舒适体验
经久耐穿
优质材料组合鞋面塑就经典质感，经久耐穿且易于清洁。
穿脱方便
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带设计，便于穿脱。
强劲抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底，为关键区域缔造非凡抓地力。此外，鞋底还印有 “ALL DAY PLAY” 字样。
产品细节
- 包边结构，塑就经典外观与出众感受
- 鞋口和鞋舌处添加额外衬垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
